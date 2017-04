Terrorverdächtiger gesteht LKW-Angriff

In Schweden hat der 39-jährige Terrorverdächtige den LKW-Angriff in Stockholm gestanden.

Das sagte sein Anwalt bei der Verhandlung über einen Haftbefehl gegen den Mann. Die Ermittler gingen schon vorher davon aus, dass der Usbeke für den mutmaßlichen Terrorangriff in der Stockholmer Innenstadt verantwortlich ist. Der Mann hatte demzufolge einen gestohlenen Laster erst in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus gesteuert. Dabei wurden vier Menschen getötet und 15 weitere verletzt.



Schwedische Medien schreiben, dass der 39-Jährige vierfacher Familienvater ist. Er hatte vor drei Jahren einen Antrag auf Aufenthaltsrecht in Schweden gestellt, der aber abgelehnt wurde. Daraufhin tauchte er unter. Der Polizei war der Mann seit einem Jahr bekannt. Er soll Sympathien für Terrororganisationen gehegt haben.