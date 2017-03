Jeff Sessions sagte, dass Städte, die sich weigern, illegale Einwanderer auszuliefern, keine finanzielle Unterstützung vom Bund mehr bekommen. Er sagte, er könne auch Geld zurückfordern, das schon geflossen sei.

Es geht um etwa ein Dutzend Städte - unter anderem New York, Boston, Chicago, San Francisco und Los Angeles. Die bezeichnen sich selbst als "Sanctuary Cities", also "Zufluchtsstädte", in denen niemand abgeschoben wird. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio sagte, er werde mit allen juristischen Mitteln gegen Trumps Einwanderungspolitik vorgehen. Sie sei fremdenfeindlich. Der Bürgermeister von Los Angeles, Eric Garcetti, sagte, die Werte seiner Stadt seien nicht verkäuflich.

Die Regierung von Präsident Donald Trump will illegale Einwanderung stärker bekämpfen und straffällige oder unter Tatverdacht stehende Einwanderer abschieben.