Weil es aber gleichzeitig mehr Menschen auf der Welt gibt, ist der Anteil der Raucher an der Gesamtbevölkerung gesunken. Das geht aus einer Studie hervor, die im Fachmagazin The Lancet erscheint. Demnach ist weltweit jeder zehnte Todesfall auf das Rauchen zurückzuführen.

Der Anteil der Raucher ist auch in Deutschland gesunken, allerdings um weniger als ein Prozent. Im internationalen Vergleich liegen wir mit 16,3 Millionen Rauchern unter den Top-Ten der Staaten mit den meisten Rauchern. Aus Sicht von Experten liegt das unter anderem daran, dass Deutschland das einzige Land in der EU ist, in dem Tabakaußenwerbung uneingeschränkt erlaubt ist.