Wenn ihr gerne in der Wohnung Fußball spielt, dann könnte das was für euch sein: Forscher aus Deutschland und Japan haben superhartes Fensterglas aus Keramik entwickelt.

Genauer aus Siliziumnitrid, das in der Industrie zum Beispiel für Kugellager, Motorteile und Schneidwerkzeug verwendet wird. Normalerweise wird das Material bei hohen Temperaturen aus einem Pulver zusammengepresst. In dieser Form ist es nicht durchsichtig. Bei extrem hohem Druck verändert sich aber die Struktur der Siliziumnitrid-Kristalle und das Material wird transparent. Wie die Wissenschaftler im Fachmagazin Scientific Reports schreiben, ist es die dritthärteste bekannte Keramik. Im Gegensatz zu Diamant, der an erster Stelle steht, sei das spezialbehandelte Siliziumnitrid aber fast doppelt so hitzeresistent - auch bei 1400 Grad Celsius ist es noch stabil.

Weil für die Herstellung so viel Druck nötig ist, ist die Größe der Keramikfenster allerdings begrenzt. Für ihre Studie haben die Forscher Glasscheiben von gerade mal zwei Millimetern Durchmesser hergestellt.