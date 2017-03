Befürworter sagen: Das spart viel Bürokratie, motiviert Menschen, das zu tun, was sie gern tun, und führt am Ende dazu, dass es weniger soziale Ungleichheit gibt. Die Gegner sagen: Das kostet zu viel und am Ende arbeitet niemand mehr.

Forscher der britischen Uni Bath haben alle Szenarien durchgespielt, wann und wie so ein Grundeinkommen funktionieren könnte - oder eben auch nicht. Sie haben zum einen ausgerechnet, was es kosten würde, wenn jeder die jetzige Sozialhilfe bekommen würde. Die liegt in Großbritannien im Moment bei umgerechnet etwa 330 Euro für Erwachsene. Demnach müsste der Staat 330 Milliarden Euro zusätzlich aufbringen, wenn man sonst nichts ändert, also andere Sozialleistungen weiterzahlt. Das wäre so viel wie die deutsche Regierung insgesamt jedes Jahr ausgibt.