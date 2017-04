In den USA haben tausende Menschen gegen Präsident Donald Trump protestiert - und ihn aufgefordert, seine Steuererklärung zu veröffentlichen.

Demos gab es zum Beispiel in Washington, Chicago, New York und Los Angeles. In der kalifornischen Stadt Berkeley kam es zu Gewalt zwischen Trumps Anhängern und Gegnern. 20 Menschen wurden festgenommen.

Grund für die Proteste ist der sogenannte Tax Day - also der Tag, an dem die Amerikaner ihre Steuererklärung abgeben. Die Frist dafür läuft am Dienstag ab.

In den USA ist es seit Jahrzehnten Tradition, dass Präsidenten ihre Steuerunterlagen offenlegen. Trump will das nicht. Kritiker glauben deshalb, dass der Präsident einige seiner Geschäftsverbindungen verheimlichen will.