Dass das funktioniert, wissen Leute, die sich mit Yoga und Meditation auseinander setzen, schon lange. Und auch Wissenschaftler haben schon Anfang der 90er festgestellt, dass es in unserem Gehirn eine Art Atem-Schrittmacher gibt, der die Atmung mit dem Befinden verbindet. Doch wie genau der funktioniert, das haben Forscher erst jetzt untersucht. Unsere Atmung ist nämlich komplizierter als unser Herzschlag: Beim Herzschlag gibt es nur schnell und langsam. Atmung kann dagegen sehr unterschiedlich sein - je nachdem, ob wir schlafen, wach sind, Sport machen, aufgeregt sind, weinen, gähnen oder seufzen.

Die Forscher haben jetzt eine Gruppe von 170 Neuronen tief im Hirnstamm gefunden. Sie scheinen diese Verbindung zu bilden zwischen der Stelle in unserem Gehirn, die für die Art der Atmung zuständig ist und der Stelle in unserem Gehirn, die unser Befinden und auch unsere Aufmerksamkeit steuert. Diese Neuronen signalisieren also offenbar dem Aufmerksamkeitszentrum im Gehirn, inwiefern es gefordert ist. Wenn die Forscher die Neuronen nämlich bei Mäusen deaktivierten, dann atmeten die Tiere nur noch langsam und wurden total ruhig und gelassen. Was aber eben auch bedeutete, dass sie nicht mehr neugierig und aufmerksam waren.