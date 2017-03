Jetzt wird er auch mit einem Blumennamen geehrt. Wissenschaftler der königlichen botanischen Gärten in London Kew haben einer neu entdeckten Sonnenblumenart in Kolumbien den wissenschaftlichen Namen Espeletia Praesidentis gegeben - um Santos Friedensbemühungen auf diese Weise zu ehren. Die Blume kommt in den Hochmooren im Nordosten Kolumbiens vor.

Auch dem britischen Tierfilmer David Attenborough wird eine ähnliche Ehre zu Teil. US-Forscher haben einen kleinen neu gefundenen Frosch nach Attenborough benannt. Sie wollen damit die lehrreichen Dokumentationen des Tierfilmers würdigen - vor allem jene über Amphibien. Der kleine Attenborough lebt in den peruanischen Anden.

Schmeichel- und zweifelhafte Ehre

Prominente Namen für Tiere und Pflanzen sind keine Seltenheit: Nach Lady Gaga ist ein Farn auf Costa Rica benannt, nach Beyoncé eine seltene Pferdebremse - und nach Angela Merkel eine Orchideenart in Singapur.

Anfang des Jahres wurde eine neu entdeckte Mini-Motte nach Donald Trump benannt - weil die goldenen Schuppen auf dem Kopf des Tieres an die Frisur des US-Präsidenten erinnern. Zu Hause ist das Insekt ausgerechnet in Kalifornien und in Mexiko.

Nach Trumps Vorgänger, Barack Obama sind bislang neun Pflanzen und Tiere benannt. Unter anderem eine Korallenfischart, eine Spinne und eine ausgestorbene Eidechse - deren Gebiss die Entdecker an Obamas Lächeln erinnerte.

Weitere Promis:

Anophthalmus hitleri - Laufkäfer in Slowenien

Avahi cleesei - Wollmaki in Madagaskar, benannt nach John Cleese

Bursina borisbeckeri - Meeresschnecke

Calponia harrisonfordi - Webspinne

Die Hoff-Krabbe - so benannt wegen ihres haarigen Brustpanzers

Draculoides bramstokeri - Zwerggeißelskorpion

Eristalis gatesi - Schwebfliege in Costa Rica, benannt nach Bill Gates

Gnathia marley - Minikrebs, benannt nach Bob Marfley

Heteropoda davidbowie - Riesenkrabbenspinne in Malaysia

Hyloscirtus princecharlesi - Froschart in Ecuadaor

Loureedia annulipes - afrikanische Röhrenspinne

Otacilia loriot - Spinnenart auf Laos