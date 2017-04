Ein Doktorand aus den USA hat bei einer Analyse von mehr als 300 Top-Ten-Hits herausgefunden, dass ihre Intros heute viel kürzer sind als noch in den 80er Jahren. Damals waren 20 Sekunden Instrumental-Vorspann ganz normal, bevor der Gesang los ging - heute sind es eher fünf Sekunden.

Der Musikwissenschaftler glaubt, dass die Künstler damit auf unser verändertes Hörverhalten reagieren - beim Musikstreaming lässt sich ein Song sehr schnell wegklicken, und das wollen sie verhindern. Dazu passt auch, dass die Songtexte schneller zur Sache kommen und die Song-Titel kürzer geworden sind - oft besteht der Titel nur aus einem Wort, zum Beispiel "Sugar" von Maroon 5. Der Musikwissenschaftler nennt das "Survival of the Fittest" in unser heutigen Aufmerksamkeits-Ökonomie.

Allerdings gibt es immer noch ein paar Ausnahmen zu den Trends - der 2012er-Hit "Somebody that I used to know" von Gotye hat einen langen Titel, ein 20-Sekunden-Intro und die Hook gibt es im Songtext auch erst nach zwei Minuten.

Die Studie ist im Fachjournal Musicae Scientiae erschienen.