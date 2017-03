Sie haben nicht nur Wale direkt neben ihrem Boot entdeckt, sondern auch noch eine extrem selten beobachtete Spezies überhaupt: die True-Wale. Auf dem Trip sind die ersten Unterwasser-Aufnahmen der Wale überhaupt entstanden. Sie gehören zu den Schnabelwalen und wurden weltweit erst sieben Mal lebend gesichtet. Mit ihrem schlanken Körper und dem Schnabel sehen sie Delfinen nicht unähnlich.

Britische Forscher haben das Video untersucht und bestätigt, dass es sich bei der tauchenden Gruppe um die Wale handelt. Auf den Aufnahmen und bei gestrandeten toten Tieren haben die Wissenschaftler außerdem entdeckt, dass die weißen Flecken am Kopf der Tiere mehr variieren, als man bisher dachte. Das könnte dabei helfen, die Tiere zu erkennen. True-Wale tauchen kilometertief und lange, und kommen nur kurz an die Oberfläche. Deswegen sieht man sie so selten.