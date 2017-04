In Deutschland geht heute die Abstimmung über das türkische Verfassungsreferendum zu Ende.

Zwei Wochen lang haben rund 1,4 Millionen Deutsch-Türken ihre Stimme abgeben können. Und viele haben das bisher auch wohl gemacht. Laut der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung hat bis Mitte der Woche etwa jeder dritte Wahlberechtigte in Deutschland abgestimmt.

In der Türkei selber ist das Referendum in einer Woche. Dann geht es darum, ob die Verfassung der Türkei so geändert werden soll, dass Präsident Recep Tayyip Erdoğan mehr Macht bekommt.