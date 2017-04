Seit Wochen sorgt die Inhaftierung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel in der Türkei für Streit mit Deutschland.

Jetzt bekommt die deutsche Botschaft in Ankara zum ersten Mal Zugang zu ihm. Laut dem Auswärtigen Amt ist, ein erster Besuch für morgen geplant. Der Korrespondent der Zeitung "Die Welt" sitzt seit sieben Wochen in der Türkei im Gefängnis. Ihm wird unter anderem Terrorpropaganda vorgeworfen.

Die Bundesregierung hält den Umgang der türkischen Behörden mit Yücel für unverhältnismäßig. Und für den Deutschen Journalisten-Verband ist er ein unschuldiges Opfer des Allmachtsanspruchs von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Der beschuldigt Yücel auch, Terroristen zu unterstützen - neben der kurdischen PKK auch die Gülen-Bewegung. Letztere wird von der türkischen Regierung für den Putschversuch im vergangenen Jahr verantwortlich gemacht. In Deutschland gibt es Zweifel an dieser Version. Der BND hat nach eigenen Angaben keine Hinweise für einen Beteiligung des Predigers Fethullah Gülen an dem Umsturzversuch von Teilen des Militärs.