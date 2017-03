Recep Tayyip Erdogan warf Kanzlerin Angela Merkel vor, Terroristen zu unterstützen. Deutschland gehe nicht gegen die verbotene Kurdenorganisation PKK vor. Die Bundesregierung wies das als abwegig zurück.



Auch im Konflikt mit den Niederlanden legte Erdogan nach. Als neue Strafmaßnahme darf der Botschafter des Landes nicht mehr in die Türkei einreisen. Außerdem will die Türkei vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ziehen.

Hintergrund ist die Verfassungsreform in der Türkei, über die im April abgestimmt wird. Dafür wollen türkische Regierungsvertreter in Deutschland und den Niederlanden werben. Das wird ihnen teilweise verboten - wie etwa am Wochenende in Rotterdam.

Wegen der Spannungen rät das Auswärtige Amt deutschen Reisenden in der Türkei zu erhöhter Vorsicht. Sie sollten sich von politischen Veranstaltungen und größeren Menschenmengen fernhalten. Ähnliche Warnungen gibt es schon vom niederländischen Außenministerium.