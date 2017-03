Betroffen waren unter anderem Amnesty International, Unicef USA, der Fußball-Verein Borussia Dortmund und Prominente wie Boris Becker und Klaas Heufer-Umlauf. In den Tweets, die verbreitet wurden, waren Nazisymbole zu sehen sowie Hashtags in türkischer Sprache (zum Beispiel #nazialmanya), die Deutschland und die Niederlande als Nazi-Staaten bezeichneten. Dazu stand: "Wir sehen uns am 16. April." Das ist das Datum des türkischen Verfassungsreferendums.

Wer hinter dem Hack steht ist unklar. Die türkische Regierung hatte Deutschland und den Niederlanden in den letzten Wochen immer wieder Nazi-Methoden vorgeworfen.