2015 hatte die EU beschlossen, dass 160.000 Flüchtlinge, die in Italien und Griechenland angekommen sind, von anderen Ländern aufgenommen werden.

Damals hatten sich Ungarn, die Slowakei, Tschechien und Rumänien verweigert. Inzwischen sind Ungarn und Polen die einzigen EU-Staaten, die sich sperren. Das hat die EU-Kommission in Brüssel mitgeteilt. Eigentlich sollte die Verteilung der Flüchtlinge, mit der Italien und Griechenland entlastet werden sollen, bis September abgeschlossen sein. Bisher wurden aber erst etwas mehr als 16.000 Schutzsuchende von anderen EU-Ländern aufgenommen - also etwa ein Zehntel so viele wie verabredet.