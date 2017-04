Das Parlament in Ungarn hat einem umstrittenen Hochschulgesetz zugestimmt.

Es sieht neue Auflagen für internationale Unis vor und ist mit den Stimmen der rechtsgerichteten Regierung von Ministerpräsident Victor Orban beschlossen worden. Wegen des Gesetzes droht jetzt einer US-Elite-Uni in Budapest das Aus.

Kritiker sprechen von einem direkten Versuch, die Universität aus Ungarn zu vertreiben und kritische Stimmen zum Schweigen zu bringen. Die Central European University wurde 1991 vom US-Milliardär und Orban-Kritiker George Soros gegründet. Sie sollte nach dem Ende des Kommunismus die Ideen einer offenen und liberalen Gesellschaft verbreiten.

International ist das neue Hochschulgesetz in Ungarn kritisiert worden. Die Bundesregierung reagierte heute mit Unverständnis darauf, dass die Änderung im Eilverfahren durchgesetzt worden ist. Die Menschenrechtsorganisation Human Right Watch rief den ungarischen Präsidenten auf, das Gesetz nicht zu unterschreiben. Aus Protest gegen die Abstimmung gingen in Budapest heute Tausende Menschen auf die Straße.