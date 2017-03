Die Forscher haben den Tsimane, die an den Ufern des Amazonas in Bolivien leben, in Sachen Gesundheit eine glatte eins gegeben. Die Wissenschaftler schreiben im Fachblatt The Lancet, dass sie noch nie eine Menschengruppe gesehen haben, bei denen Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen so selten vorkommen wie bei den Tsimane.