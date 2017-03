Alte Steuererklärung von Trump veröffentlicht

Demnach hat Trumps Unternehmens-Konsortium im Jahr 2005 150 Millionen Dollar Gewinn gemacht und 38 Millionen Dollar an Steuern bezahlt. Wenn man das in Prozenten angibt, ist das ein Steuersatz von ungefähr 25 Prozent. Trump liegt damit über dem Schnitt von knapp 10 Prozent, den ein US-Amerikaner jedes Jahr an Einkommenssteuer zahlt. Aber: Trump hat weniger gezahlt als das, was Steuerzahler normalerweise zahlen, wenn sie ein durchschnittliches Jahreseinkommen von einer Million Dollar haben. Das sind nämlich 27,4 Prozent. Aus den veröffentlichten Seiten der Steuererklärung geht auch hervor, dass Trump rund 100 Millionen Dollar Verluste gemacht hat, um Bundessteuern zu sparen.