Highheels für Neugeborene, diese Idee hatte eine Firma in den USA.

Sie stellt Minischuhe her, aus gepolstertem Stoff, die so genäht sind, dass es aussieht, als ob sie einen hohen Absatz haben. Die Schuhe sind für Babys bis sechs Monate - für Mädchen natürlich... In sozialen Netzwerken kommen die Schuhe nicht gut weg. Es gibt zwar einige, die sie "süß" und "niedlich" finden, die meisten kritisieren die Mode aber als "falsch", "eklig" oder "einfach nur krank". Auch eine britische Kampagne gegen geschlechtsspezifische Kinderklamotten machte Stimmung gegen die Schuhe. Sie kritisiert, dass es schon zu viele Produkte gebe, die speziell für Jungen oder Mädchen vermarktet würden.

Der Hersteller sagt, die Schuhe seien nicht zum Laufen gemacht, sondern sollten einfach die Nachfrage nach Mode für Kleinkinder befriedigen.