Die größte Gruppe "American Civil Liberties Union" hat Beschwerde eingelegt. Ein Sprecher sagte, das Grundproblem sei immer noch das gleiche. Nämlich, dass Muslime benachteiligt werden. Die US-Verfassung verbiete aber jede Diskriminierung aus religiösen Gründen.

Ein Bundesrichter aus dem Staat Maryland will am Mittwoch eine Anhörung zu dem Fall machen. Am Tag danach soll das neue Einreiseverbot in Kraft treten. Auch die Bundesstaaten Hawaii, Washington, Oregon und New York haben angekündigt, das neue Dekret stoppen zu wollen. Ziel der Kläger ist, dass der Erlass bundesweit ausgesetzt wird, weil er aus ihrer Sicht gegen die US-Verfassung verstößt.

Trumps Regel verbietet Bürgern aus dem Iran, dem Jemen, Libyen, Somalia, dem Sudan und Syrien die Einreise - und zwar erstmal für 90 Tage. Iraker sind nicht mehr betroffen. Die US-Regierung begründet das Einreiseverbot mit dem Schutz vor Anschlägen. Trumps erstes Einreiseverbot hatte die Justiz im Februar gestoppt.