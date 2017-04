Das US-Handelsministerium soll eine Art "Liste der Schuldigen" erstellen, also von Unternehmen, die in den USA Waren zu Dumpingpreisen verkaufen. Bis die Liste fertig ist, müssen Unternehmen schonmal "Sicherheiten" beim Zoll hinterlegen. Das heißt, de facto: Strafzölle zwischen rund 4 und 150 Prozent des Importwerts.

Reaktionen aus Deutschland

Die beiden deutschen Firmen Salzgitter und Dillinger Hütte haben die Dumping-Vorwürfe zurückgewiesen und schon einige Lieferungen in die USA gestoppt. Die Höhe der Strafzölle sei nicht nachvollziehbar. Rückendeckung gibt es von Außenminister Sigmar Gabriel. Er sagt, dass Trump sich verrechnet hat, weil er Grundlagen verwendet, die nicht den Regeln der Welthandelsorganisation entsprechen.

Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries sagte der "Welt am Sonntag", mit solchen Maßnahmen schade Trump nur der Industrie in den USA. Aus Deutschland gelieferte Maschinen und Anlagen würden für Käufer dort teurer. Zypries kündigte an, die Welthandelsorganisation einzuschalten, falls Trump an den Einfuhrzöllen festhält.