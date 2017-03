Auch die überarbeitete Version des US-Einreiseverbots für Angehörige mehrheitlich muslimischer Staaten stößt auf Ablehnung.

US-Präsident Trump hatte gestern angeordnet, dass Menschen aus sechs überwiegend muslimischen Ländern nicht mehr in die USA einreisen dürfen - und zwar 90 Tage lang. Amnesty International erklärte, das neue Dekret werde bei tausenden Familien Angst und Unsicherheit auslösen. Denn hier werde Hass gegen Muslime in Politik gegossen. Generalsekretär Salil Shetty sagte, der Erlass trete US-Werte mit Füßen. Die Politik Trumps werde als eines der dunkelsten Kapitel in die US-Geschichte eingehen.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="de"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/realDonaldTrump">@realDonaldTrump</a>'s new travel ban is the same dark, shameful & ludicrous idea wearing slightly different clothes <a href="https://t.co/sXnQM2vGTM">https://t.co/sXnQM2vGTM</a> <a href="https://t.co/PW6PkqXYWe">pic.twitter.com/PW6PkqXYWe</a></p>— Salil Shetty (@SalilShetty) <a href="https://twitter.com/SalilShetty/status/838807898033618946">6. März 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Die Amerikanische Bürgerrechtsunion erklärte, Trumps neues Dekret sei weniger katastrophal als das Alte. Trotzdem bleibe es religiöse Diskriminierung.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="de"><p lang="en" dir="ltr">The evidence is overwhelming that Trump’s new travel ban is intended to discriminate against Muslims. <a href="https://t.co/kY3PeFJs3o">https://t.co/kY3PeFJs3o</a></p>— ACLU National (@ACLU) <a href="https://twitter.com/ACLU/status/838920636571385856">7. März 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>