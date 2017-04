Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums ist die Rakete kurz nach dem Start explodiert. Südkorea hat den neuen Raketentest in Nordkorea verurteilt. Man werde entschieden gegen weitere Provokationen vorgehen, hieß es in einer Stellungnahme des Präsidentenamtes. In der Hauptstadt Seoul trat heute früh der Nationale Sicherheitsrat zusammen.

Weltweit war befürchtet worden, dass Nordkorea eine Rakete oder sogar eine Atomwaffe testen könnte. Die nordkoreanische Führung hatte gestern den Geburtstag von Staatsgründer Kim Il Sung mit einer großen Militärparade gefeiert. Dabei hatte die Regierung verschiedene Raketenarten präsentiert.

Der neue Raketentest überschattet den Besuch von US-Vizepräsident Mike Pence, der über Ostern in Südkorea ist. Pence will erst US-Soldaten besuchen, die in der Pufferzone zwischen Nord-und Südkorea stationiert sind. Morgen stehen dann Gespräche mit der südkoreanischen Führung an.