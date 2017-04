Es hat die umstrittene Entmachtung des Parlaments zurückgenommen. In einer Erklärung im Netz widerruft es seine Entscheidung von Mittwoch. Das Gericht hatte dem Parlament die Machtbefugnisse entzogen und sich selbst übertragen. Begründung: Die Abgeordneten missachteten geltendes Recht. Die Richter am Obersten Gericht hatten in der Vergangenheit auch eher zu Maduros Gunsten entschieden.

Die Entscheidung des Gerichts war international kritisiert worden - etwa von der EU und den USA. Peru und Chile zogen ihre Botschafter ab.

Die Maduro-Regierung und die Opposition liegen schon länger im Clinch. Die Opposition kämpft seit Monaten für eine Volksabstimmung über eine Amtsenthebung des Präsidenten. Maduro hat das bisher immer verhindert. Er regiert seit mehr als einem Jahr vor allem über Notstandsdekrete, weil die Opposition die Mehrheit im Parlament besitzt.