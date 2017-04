Präsident Nicolás Maduro hat nach Kritik und Protesten angekündigt, dass die Entscheidung überprüft werden soll - und zwar vom Obersten Gericht, das sie vorher getroffen hatte. Maduro sagte nach einer Sitzung des Verteidigungsrats, das Gericht werde seinen Beschluss "klarstellen und korrigieren".

Die Richter am Obersten Gericht haben in der Vergangenheit eher zu Maduros Gunsten entschieden. Am Mittwoch hatten sie erklärt, die Befugnisse des Parlaments zu übernehmen, da die Abgeordneten geltendes Recht missachteten. Die Folge: Proteste in der Hauptstadt Caracas und internationale Empörung. Die Rede war von einem Staatsstreich.

Die Maduro-Regierung und die Opposition liegen schon länger im Clinch. Die Opposition kämpft seit Monaten für eine Volksabstimmung über eine Amtsenthebung des Präsidenten. Maduro hat das bisher immer zu verhindern gewusst. Er regiert seit mehr als einem Jahr vor allem über Notstandsdekrete, weil die Opposition auch die Mehrheit im Parlament besitzt.