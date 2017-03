Der Streit um die Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland könnte erstmal vorüber sein.

Das hat zumindest eine Sprecherin der Union Europäisch-Türkischer Demokraten, UETD, in Köln gesagte. Alle geplanten Veranstaltungen seien abgesagt. Die UETD gilt als Plattform der türkischen Regierungspartei AKP in Europa. Bei der AKP in der Türkei selber klingt es etwas anders: Eine neue Entscheidung sei nicht gefallen. Zwar seien aktuell keine neuen Auftritte türkischer Minister geplant, ganz ausschließen wollte ein AKP-Sprecher sie aber nicht.

Präsident Erdogan hat Europa heute wieder beleidigt: als rassistisch, faschistisch und grausam, so wie das Europa vor dem Zweiten Weltkrieg, wie er sagte.