Die Pille kann aber auch noch einen anderen positiven Effekt haben, wie Forscher der schottischen Uni Aberdeen rausgefunden haben. Sie sagen: Frauen, die die Pille nehmen, können dadurch vor bestimmten Krebsarten geschützt sein - und zwar auch noch 30 Jahre nachdem sie die Pille zum letzten Mal genommen haben. Das zeigen die Daten von 46.000 Frauen, die die Forscher im Laufe von 44 Jahren immer wieder untersucht haben.

Demnach haben Frauen, die die Pille im fruchtbaren Alter genommen hatten, seltener Krebs im Darm, in der Gebärmutter und an den Eierstöcken bekommen als Frauen, die nie die Pille genommen hatten. Außerdem zeigt sich laut der Studie, dass ältere Frauen kein erhöhtes Krebsrisiko haben, wenn sie in jungen Jahren die Pille genommen haben.

Von allen Studien der Welt zu den Effekten von Verhütungspillen läuft die der Uni Aberdeen am längsten. Begonnen wurde sie im Jahr 1968.