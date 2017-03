Das meldet die Deutsche Welle. Der Bird-Airport soll in Tianjin entstehen, einer Hafenstadt in Nordchina. Die wird bisher von Vögeln gemieden, weil das Gebiet nicht sonderlich attraktiv ist für sie: In der 12-Millionen-Einwohner-Stadt gibt es kaum Futter und ruhige Plätze für die Tiere. Die Stadt liegt aber auf einer wichtigen Route für Zugvögel, auf dem so genannten ostastiatisch-ozeanischen Zugweg. Der umfasst insgesamt 22 Länder, darunter China, Neuseeland, Russland und Alaska in den USA. Einige Vögel sind schon 11.000 Kilometer geflogen, wenn sie in Tianjin ankommen.

Der Vogel-Flughafen, der vielmehr ein Naturschutzgebiet wird, soll aus verschiedenen Bereichen bestehen: ein Inselsee mit flachen Stromschnellen, Schilfzonen und Schlickgebiete, dazu Gebüsch, in denen sich die Vögel verstecken können und etwa 20 Hektar Wald. Für Vogelfreunde soll es ein Besucherzentrum geben und mehrere Pfade, die durch den Park führen sollen.