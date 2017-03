Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer von der CDU kündigte an, alle Möglichkeiten auszuschöpfen - sie beruft sich auf einen Paragrafen im Aufenthaltsgesetz. Demnach dürfe jedes Bundesland, politische Aktionen von Ausländern verbieten, wenn das friedliche Zusammenleben gefährdet ist. Kramp-Karrenbauer sagte, innertürkische Konflikte hätten in Deutschland nichts zu suchen. Man könne nicht darauf warten, bis der Bund oder die EU das regeln. Im Saarland sind in zwölf Tagen Landtagswahlen. Über geplante Auftritte türkischer Politiker im Saarland ist laut Landesregierung nichts bekannt.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat die Türkei aufgerufen, Einwanderer in Deutschland nicht aufzuwiegeln. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte Deutschland und auch den Niederlanden Nazi-Methoden und Faschismus vorgeworfen. Hintergrund ist der Streit um den Wahlkampf-Auftritt türkischer Minister.

Den Niederlanden warf Erdogan bei einer Rede im Präsidentenpalast in Ankara "Staatsterrorismus" vor. Erdogan drohte nochmal mit Sanktionen und sagte, die Niederlande hätten einen "verdorbenen Charakter". Er bezog sich dabei auf den Bosnien-Krieg in den 1990er Jahren. Niederländische Soldaten hätten das Massaker in Srebrenica an 8.000 bosnisch-muslimischen Männern und Jungen nicht verhindert. Tatsächlich hatten die niederländischen Uno-Friedensoldaten den Angreifern damals die Stadt kampflos überlassen.

Die Türkei hat die diplomatischen Beziehungen zu den Niederlanden ausgesetzt. Die niederländischen Behörden hatten am Wochenende die Wahlkampfauftritte zweier türkischer Minister verhindert. Sie wollten in Rotterdam für ein "Ja" zum Präsidialsystem in der Türkei werben, das Erdogan mehr Macht verleihen würde.