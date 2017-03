Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim hat nach den Vorfällen gestern Abend harte Konsequenzen angekündigt. Inzwischen wurden die Botschaft der Niederlande in Ankara und das Konsulat in Istanbul abgesperrt. Und der niederländische Botschafter, der gerade im Ausland ist, darf erst mal nicht in die Türkei zurück.

Die niederländischen Behörden hatten gestern Abend in Rotterdam die türkische Familienministerin Fatma Betül Sayan Kaya abgewiesen und sie zur unerwünschten Ausländerin erklärt. Sie war mit dem Auto von Düsseldorf aus gekommen und wollte in der Stadt sprechen. Sie wurde zurück nach Deutschland eskortiert.

Eigentlich sollte in Rotterdam gestern Abend der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu eine Wahlkampfrede halten. Er wollte Werbung machen für ein "Ja" beim Verfassungsreferendum in der Türkei. Das Flugzeug von Çavuşoğlu hatte aber keine Landeerlaubnis bekommen. Die Niederlande begründen das damit, dass die Türkei sich nicht an Auflagen halten wollte. Çavuşoğlu hatte vorab in einem Interview mit dem Sender CNN Türk vor diesem Schritt gewarnt. Sollte das passieren, dann werde es Sanktionen gegen die Niederlande geben. Präsident Recep Tayyip Erdoğan griff die Niederlande mit harten Worten an. Er bezeichnete sie als Nachfahren der Nazis, Faschisten und er kündigte Vergeltung an.

Der niederländische Premierminister Mark Rutte sagte, er könne den Ärger nachvollziehen, aber die Äußerungen von Erdoğan seien völlig fehl am Platz.

Spontane Demos in mehreren Städten

Gestern Abend gingen Anhänger der türkischen Regierung auf die Straße. In Rotterdam hatte der Bürgermeister per Anordnung Versammlungen verboten. Die Nachrichtenagentur Reuters schreibt, dass sich trotzdem rund 1.000 Menschen vor dem türkischen Konsulat versammelt hatten. Die Polizei trieb die Menge mit Wasserwerfern und berittenen Polizisten auseinander.

In der Türkei versammelten sich mehrere tausend Demonstranten vor der niederländischen Botschaft in Ankara und dem Konsulat in Istanbul. Auch in Deutschland gab es Kundgebungen. Jeweils rund 300 Menschen versammelten sich spontan in Düsseldorf und in Berlin.