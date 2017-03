In einem Hafen im Südwesten Japans sind drei Schiffe angekommen - mit mehr als 300 getöteten Zwergwalen. Die Meeressäugetiere sind zwar selten länger als 10 Meter, gehören aber trotzdem zu den Großwalen. Und die dürfen seit 1986 nicht mehr zu kommerziellen Zwecken gejagt werden. In Japan läuft das Walfang-Programm daher offiziell zu wissenschaftlichen Zwecken. Allerdings gilt Walfleisch in dem Inselstaat weiter als Delikatesse.

Eigentlich hatte der internationale Gerichtshof Japan vor drei Jahren verboten, weiter Wale zu jagen. Das Land hat sein Programm aber letztlich wieder aufgenommen.

In Norwegen ist das allerdings noch mal eine Nummer größer: Da startet gerade die Walfangsaison. Dieses Jahr sollen fast 1000 Zwergwale erlegt werden. Ein Teil des Fleisches exportiert Norwegen dann auch nach Japan.