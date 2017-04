Die Bewegung "Peruaner ohne Wasser" versucht mit hunderten Netzen an der Grenze zu Chile Nebel aufzufangen, um Wasser zu gewinnen. In der Region wird es seit Jahren immer trockener. Von den Netzen tropft das Wasser in offene Halbrohre und fließt in Behälter.

Der Präsident der Initiative sagt, dass die peruanische Regierung das Menschenrecht auf Wasser ignoriere und sich nicht um Bewässerungssysteme kümmere. Dabei hätten allein in der Hauptstadt Lima hunderttausende Menschen nicht genug sauberes Trinkwasser. Auch da gibt es oft Nebel. Das Projekt soll auch die ökologische Landwirtschaft fördern. Es wird erwartet, dass sich pro Tag mit einem Netz bis zu 200 Liter Wasser sammeln lassen - je nachdem, wie groß das Netz ist.

Ein Problem ist, dass es im Sommer in Peru von Dezember bis Ende März kaum Nebel gibt. Deshalb müsste bei dem Wüstenprojekt mit vielen zusätzlichen Netzen in anderen Monaten Wasser gesammelt und in großen Tanks gespeichert werden.