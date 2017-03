Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries hat auf der Computermesse erklärt, wie sie sich das vorstellt – in einem „Weißbuch Digitale Plattformen". Für digitale Unternehmen sollen dabei Regeln gelten, wie in der analogen Welt. Als Beispiel nannte Zypries Whatsapp: Der Messenger-Dienst soll sich in Zukunft nicht mehr auf kalifornische Datenschutzregeln berufen dürfen, wenn er seinen Dienst in Europa anbietet.

Außerdem sollen nach dem Willen der Bundesregierung seitenlange AGBs verschwinden. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen im Netz sollen in Zukunft nur noch eine Seite lang sein. Darauf sollen die Unternehmen auch erklären, welche Daten eines Kunden sie nutzen und wie sie diese zu Geld machen.

Unter den Vorschlägen ist auch eine Digitalagentur des Bundes. Sie soll für Netzunternehmen so etwas sein, wie die Bundesnetzagentur oder das Bundeskartellamt für andere Firmen. Sie sollen zum Beispiel kontrollieren, wenn Netzfirmen fusionieren.