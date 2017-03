Zu dem Schluss kommt zumindest der diesjährige Weltglücksbericht. Damit löst das Land Dänemark ab, das in den letzten drei Jahren vorne gelegen hatte. Insgesamt schneiden nördliche Länder gut ab: Auch Island und Finnland haben es in die Top Fünf geschafft. Deutschland kommt auf Platz 16. Am wenigsten Glück empfinden laut der Studie die Menschen in den afrikanischen Staaten Zentralafrikanische Republik, Burundi und Tansania.