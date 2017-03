2008 hatte Indien die Sonde Chandrayaan-1 zum Mond geschickt, die ihn zwei Jahre lang umkreisen sollte. Das Ziel: Wassereis finden. Ein Jahr später riss der Kontakt allerdings ab und das Mini-Raumschiff galt als verschollen im Weltall. Es ist nur anderthalb mal anderthalb Meter groß.

Statt mit Teleskopen suchte die Nasa mit einem neuartigen Weltraum-Radar nach Chandrayaan-1. Von einer Antenne in Kalifornien schickten die Forscher sehr starke elektromagnetische Wellen ins All. Die wurden dann von der indischen Mini-Sonde reflektiert, aus 380.000 Kilometern Entfernung von der Erde. So kam man Chandrayaan-1 auf die Spur.