Forscher aus Dresden haben sich auf die Suche gemacht, wie Wirkstoffe von Krebsmedikamenten am besten zu Tumoren gelangen können. Sie haben Spermazellen als mögliche Transportkapseln ausgemacht - zumindest, wenn es um Krankheiten im weiblichen Unterleib geht, zum Beispiel um Gebärmutterhalskrebs oder Beckenentzündungen.

Das Problem ist normalerweise: Wirkstoffe gehen beim Transport durch den Körper verloren. Sie werden verdünnt oder in den Organen aussortiert - und kommen am Ende nicht dort an, wo sie helfen sollen. Spermazellen dagegen kommen durch.