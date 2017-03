Ein israelischer Wissenschaftler hat auf einer Konferenz in London jetzt davor gewarnt, dass das auch für Youtube-Videos gilt. Lücken in der Verschlüsselung auf der Plattform lassen das zu. Nach Angaben des Wissenschaftlers hat er mit seinen Kollegen einen simplen lernfähigen Algorithmus entwickelt. Dieser kann mit hoher Treffsicherheit sagen, ob ein Nutzer ein bestimmtes Video gesehen hat oder nicht. So könnten zum Beispiel Geheimdienste in Erfahrung bringen, ob sich jemand Videos mit terroristischen Inhalten anschaut. Oder Werbetreibende würden am Ende wissen, ob Nutzer die Werbefilme geschaut haben oder nicht.

Der Wissenschaftler meint dazu: Es sei wichtig zu wissen, dass Video-Verschlüsselung nicht so sicher sei, wie bisher angenommen. Youtube-Besitzer Google werde seiner Meinung nach daran nicht so schnell etwas ändern, weil eine Verschlüsselung jeder einzelnen Videoanfrage zu teuer sei.