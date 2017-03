Immer mehr afrikanische Staaten versuchen genau das zu verhindern. Sie nutzen Technologien, um Internetzugänge teilweise oder vollständig zu blockieren. Die Nachrichtenagentur AP listet etwa ein Dutzend Länder auf, die seit 2015 immer wieder Internetzugänge gesperrt haben.

In Uganda zum Beispiel blockierte die Regierung während der Präsidentenwahl letztes Jahr für fünf Tage Facebook und Twitter - währenddessen wurde der stärkste Gegenkandidat zum amtierenden Präsidenten festgenommen. Komplette Netzblockaden gab es auch in Gabun, der Republik Kongo, Gambia und in Teilen Kameruns. Aber auch in Simbabwe und Äthiopien wird das Netz immer wieder abgeschaltet. Hintergrund sind meist Proteste gegen die Regierung. Die US-Denkfabrik Brookings Institution sagt, dass die Netzblockaden in den Wirtschaftsbilanzen der Länder Millionenschäden hinterlassen.