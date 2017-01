Forscher aus Michigan haben einen Doppelstern entdeckt, der bald explodieren könnte. Die genaue Vorhersage des Phänomens - in fünf Jahren soll es passieren - ist eine Premiere in der Astronomie.

Zwei Sterne sind in ihren Umlaufbahnen so nah zusammengerückt, dass sie jetzt den Doppelstern KIC 9832227 bilden. Die Außenhüllen berühren sich - dabei geht Masse von einem Stern auf den anderen über. Wissenschaftler haben Indizien dafür gefunden, dass diese Annäherung in einer Nova, das heißt in einer Explosion münden könnte.