Eine eigene Regierung, ein freies Land - und das in schwimmenden Städten auf dem Meer: Das Seasteading Institute aus San Francisco will das ermöglichen - und ist seinem Ziel jetzt einen Schritt näher gekommen: Die Organisation hat ein Abkommen mit Französisch-Polynesien im Pazifik geschlossen.

Ein Teil der Fläche soll begrünt werden - oder zumindest nicht bebaut. Die Häuser wären wahrscheinlich dreistöckig, so wie in den Niederlanden, da gibt es etwas Vergleichbares schon.

Politische oder finanzielle Gründe?

Der Geschäftsführer des Seasteading-Institute ist aber inzwischen zurückgerudert: Ganz so radikal soll es in Französisch-Polynesien jetzt erst mal nicht werden.



Utopie als Steuerparadies?

Das Projekt wird jetzt doch erst mal an einen Staat angedockt. Der Grund: In den Gewässern an der Küste könne man billiger bauen als auf dem offenen Meer. Und für die Bewohner sei es einfacher, mal eben zum Festland zu reisen, so die Organisation.