Trump hatte bei einem Auftritt im Bundesstaat Florida einen Zusammenhang zwischen Einwanderung und Terroranschlägen hergestellt und dann wörtlich gesagt: "Seht, was in Deutschland passiert ist, seht, was letzte Nacht in Schweden passiert ist. Schweden, wer hätte das gedacht? Schweden - sie haben ganz viele reingelassen, nun haben sie Probleme, wie sie es nie für möglich gehalten hätten."